Nieuwe eigenaar wil arbeidsmigranten in NH Hotel Geldrop, gemeente voelt er niets voor

GELDROP - De aanstaande eigenaar wil inderdaad arbeidsmigranten onderbrengen in het NH Hotel bij de A67 in Geldrop. Maar de gemeente ziet dat niet zitten. Per 1 april komt het hotel leeg.

Wethouder Marc Jeucken (CDA, bouwen en wonen) van Geldrop-Mierlo zegt dat de gemeente altijd tegen een grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten is geweest. Hij wijst er ook op dat het bestemmingsplan zoiets op die plek helemaal niet toelaat. ,,Er zou dan een nieuw bestemmingsplan moeten komen en voordat die procedure helemaal is afgerond kan je zomaar een jaar verder zijn".

Maar dan nog; voor een nieuw bestemmingsplan is de medewerking van de gemeente nodig. En die zit er voorlopig niet in. ,,Als die beoogd eigenaar daar plannen heeft, moet hij die zelf maar eerst bekendmaken. Stel dat er dan heel groot draagvlak voor is bij belanghebbenden en omwonenden, dan kunnen we er altijd nog eens naar kijken”, aldus Jeucken.

De wethouder vindt wel dat de gemeente een verantwoordelijkheid heeft in het huisvesten van arbeidsmigranten. ,,Maar we doen al veel. In Mierlo is onlangs nog huisvesting met 80 plekken mogelijk gemaakt. We hebben arbeidsmigranten op het Wolfsven en her en der in de gemeente. Maar een grootschalige opvang zien we niet zitten".

Dat er in Geldrop wel meer mensen zijn die daar niets voor voelen, bleek afgelopen weekend uit een spandoekactie. Op vier plekken werden grote doeken tegen een ‘Polenhotel’ of een asielzoekerscentrum in het NH Hotel opgehangen. Van een azc is sowieso geen sprake, aldus het COA eerder in deze krant.