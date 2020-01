Nieuwe horde voor klimbos Gerwen: weg er naartoe is mogelijk te gevaarlijk

NUENEN/GERWEN - De bedenkers van een klimbos met horeca aan de Lieshoutseweg in Gerwen staan voor een nieuw probleem. Niet alleen de buurt maar ook de Nuenense politiek is niet enthousiast over hun plannen.

Alle politieke partijen in de Nuenense gemeenteraad zijn ernstig bezorgd over de veiligheid op de provinciale weg als nog meer verkeer de afslag neemt richting het bos. De beoogde locatie voor het klimpark met restaurant, terras en bed and breakfast ligt precies in een bocht van de Lieshoutseweg (N615). De situatie is nu al bijzonder onoverzichtelijk en gevaarlijk, aldus de raadsfracties. ,,De verkeersveiligheid is dé valkuil voor dit plan’’, aldus Paul Smilde van D66 dinsdagavond tijdens de eerste bespreking ervan.

Buurtbewoners en bezoekers van het bos zeggen dat het op zaterdag en zondag al razend druk is. Ze waarschuwen dat recreanten het bos misbruiken om te parkeren als de nieuwe parkeerplaats vol is.

Kamerven

Naast de vrees voor ongelukken bestaan en grote zorgen over verstoring van het bijzondere natuurgebied bij het unieke Kamerven. ,,Er zijn zaken die niet in de natuur thuishoren. We moeten zuinig zijn op onze natuur. Dit gaat veel te ver’’, zei Hein Kranen van coalitiepartij Natuurlijk Nuenen. ,,Een bed and breakfast vinden we prima maar alles opgeteld wilt u iets enorms’’, voegde PvdA-fractievoorzitter Jan Wesenbeek toe.

Zelfs ondernemerspartij VVD is om dezelfde redenen niet overtuigd. ,,Moeten we dit willen? Wij zijn daar niet van overtuigd. Integendeel’’, zei raadslid Hans Spijkerman.

Niet de allergelukkigste verkeerssituatie

CDA-wethouder Caroline van Brakel heeft bewondering voor de plannen, zei ze. Ze benadrukte bovendien dat het precies past binnen afspraken die eerder met de gemeenteraad zijn gemaakt over recreatie in het buitengebied.

,,Het is wellicht niet de allergelukkigste verkeerssituatie’’, erkende ze. ,,Maar het wordt overal drukker.’’

Volgens de wethouder blijft het extra verkeer binnen de normen en zal de kruising op kosten van de initiatiefnemers opgehoogd en geasfalteerd worden.

Positieve reacties

Op het adres aan de Lieshoutseweg woont nu nog een ouder echtpaar. Hun kinderen hebben het idee om het ouderlijk huis om te toveren tot een trekpleister voor recreanten. Eerder lag de provincie nog dwars.

,,We moeten helaas constateren dat het het niet gelukt is om iedereen enthousiast te maken’’, zei initiatiefnemer Laurent de Groof op de bezwaren uit de buurt. ,,Maar we hebben ook heel veel positieve reacties gehad’’, onderstreepte hij.