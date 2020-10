Nieuwe huurwoningen aan Lyndakkers in Nuenen kunnen sneller gebouwd worden

NUENEN - Aan de Lyndakkers in Nuenen komen in 2022 elf nieuwe sociale huurwoningen voor gezinnen. Die worden gebouwd volgens standaardontwerpen.

De huizen kunnen mogelijk sneller gebouwd worden nu het project is opgenomen in een regionale proef met standaardontwerpen voor sociale woningbouw. De gemeente Nuenen heeft woningcorporatie Helpt Elkander toegezegd om bij het verlenen van vergunningen en dergelijke de bouw voorrang te geven op andere projecten.

Helpt Elkander is al sinds 2018 van plan om elf eengezinswoningen te bouwen aan de Lyndakkers. Die moeten verrijzen ter hoogte van de kruising met de Wielewaallaan. Daar staan op twee hoeken nu nog twee oude, vrijstaande huizen die in het bezit zijn van Helpt Elkander.

Honderden nieuwe sociale huurwoningen

In Nuenen maar ook in de gehele omgeving van Eindhoven bestaat een tekort aan betaalbare sociale huurwoningen. Daarom besloten de negen gemeenten van het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) in juni om bij wijze van proef de komende jaren honderden huizen en flats te gaan bouwen volgens standaardontwerpen.

Dat scheelt veel tijd in voorbereiding, bij het doorlopen van procedures en bij de bouw zelf. Ook is het goedkoper om veel van dezelfde soort woningen te bouwen. Veel woningbouwcorporaties hebben de laatste jaren namelijk steeds minder geld om zelf te investeren in nieuwbouw.

Nuenen, ook lid van het SGE, draagt dus de elf woningen aan de Lyndakkers aan voor deze proef met versnelde woningbouw. Hoe de huizen eruit gaan zien, is nog niet bekend. De SGE-gemeenten willen in oktober een keuze maken uit verschillende voorstellen van architecten.

Standaardontwerp: niet alle huizen hetzelfde

Bouwen volgens een standaardontwerp betekent niet dat alle huizen er hetzelfde uit gaan zien. In de afwerking en het uiterlijk kan variatie bestaan. De gemeente Nuenen wil in principe vasthouden aan de regionale en de eigen voorschriften voor welstand, maar zegt bereid te zijn daarvan af te wijken, als daarmee de bouw aan de Lyndakkers mogelijk wordt.

Eindhoven en omliggende gemeenten willen de komende jaren tweehonderd huizen per jaar op ‘gestandaardiseerde wijze’ gaan bouwen. In totaal zijn al vijfhonderd woningen met potlood ingetekend op diverse plekken. In 2021 moet de eerste reeks huizen gebouwd gaan worden. Nuenen volgt een jaar later in de tweede lichting.