Nieuwe Markt Geldrop ingezegend door onweersbui

Gistermiddag werd de markt opgesteld door de wethouders Hans van de Laar en Marc Jeucken, terwijl donderslagen de bui al aankondigden. Nauwelijks waren de hekken weggezet en het parkeerterrein opengesteld toen de bui losbarstte.

Het parkeerterrein kon de bui gebruiken, er ligt nog een laag zand over de stenen die moet inregenen. Minder welkom was de regen voor de wethouders, centrummanager René Veldhuizen, aannemer Van den Boomen en andere genodigden, zodat de openingsceremonie kort duurde. Het moet nog even tot het winkelende publiek doordringen dat er weer geparkeerd mag worden, het plein bleef na de opening leeg.

Afgesloten

Het is vier weken helemaal afgesloten geweest, hoewel dat volgens aannemer Van den Boomen niet de bedoeling was geweest. Het terrein zou per gedeelte aangepakt worden, zodat er toch auto’s konden staan. ,,Het werd te gevaarlijk voor de werkers, zodat we in overleg met de gemeente tot sluiting zijn overgegaan. Dat heeft wel meer dan een maand tijdwinst opgeleverd.”

Het marktplein is kleiner geworden om plaats in te ruimen voor groen, maar ziet er nu nog kaal uit. ,,Het is nog geen plantseizoen”, aldus Van de Laar. ,,En we zijn van plan om in het najaar meteen flinke platanen meer te zetten.”

Voor de dubbele rij bomen is al een plaats gereserveerd en het ondergrondse systeem dat ervoor gaat zorgen dat ze kunnen groeien is klaar. ,,Een ander systeem dan voor de valse christusdoorns op het horecaplein is gebruikt”, merkt de aannemer op. De christusdoorns staan al jaren te verpieteren en hebben voor de nodige ophef gezorgd in de gemeenteraad. De beukenhaag om het marktplein heen wordt ook in het najaar gezet, zodat het plein nu alleen wordt verlevendigd door de hoge lantaarnpalen in de vorm van een speld en het nieuwe meubilair.

Marktmeester

De woensdagmarkt staat deze week nog op de Dommeldalseweg. Omdat het plein kleiner is, moet er door de marktmeester Mark Snijders een nieuwe indeling gemaakt worden. ,,Waarschijnlijk staan we pas 15 juli, volgens de oude planning, weer op onze plek.”

Met de opening van de markt is het grootste gedeelte van het centrum vernieuwd, alleen voor de kerk ligt nog de oude bestrating. Het Horecaplein, Rond de Kerk, Korte Kerstraat, de Bezorgershof, de markt en Heuvel, zijn heringericht. ,,Vooral de ondernemers die op het gedeelte van de Heuvel zitten dat uitkomt op het Horecaplein, zijn blij”, aldus centrummanager Veldhuizen. ,,Er mag daar nu geen verkeer meer komen. Dat geeft rust.” Dat was ook het idee toen er aan de herinrichting van het centrum werd begonnen; het moet een plek zijn waar het goed toeven is. ,,En aantrekkelijk voor ondernemers”, aldus wethouder Jeucken (onder andere economische zaken).