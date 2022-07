Nieuwe mijlpaal voor Vincentre: 200.000 bezoekers

Buurtcam­ping Dierdonk smaakt na één weekend naar meer: ‘Mensen die je niet kent schuiven gewoon een stoel bij’

HELMOND - Zonder gejengel op de achterbank, gemopper in de file en gekibbel over de stand van de airco wordt de bestemming bereikt. In een mooi zomers weekend is de buurtcamping van Dierdonk zo gek nog niet.

25 juli