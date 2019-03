Nieuwe modewinkel tussen de planten in Geldrop

GELDROP - Midden in de Groenrijk in Geldrop barst het ineens van het roze en de vrouwelijkheid. Marleen Schepens opent er dit weekend haar eigen kledingwinkel ‘Hashtag Bij Marleen’.

Het lijkt misschien een gekke plek voor een damesmodezaak, de Groenrijk in Geldrop, maar voor Marleen Schepens was het een logische keuze. ,,De Groenrijk voelt voor mij als thuiskomen, mijn ouders zijn namelijk de vorige eigenaren. Toen ik op zoek was naar een ruimte, stelde mijn moeder voor het gewoon ‘thuis’ te doen.”

Daarom staat er nu een houten huisje vol roze, goud en modieuze kleding in de tuinwinkel. De locatie ligt niet echt in de loop, maar Schepens is niet bang dat dat haar belemmerd. ,,Deze week stonden de eerste klanten al in de winkel terwijl ik nog niet eens open ben.”

Onpersoonlijk

Schepens begon juni 2018 met een webshop met de naam Hashtag Bij Marleen. Vanaf het begin miste ze eigenlijk de gezelligheid die je bij een fysieke winkel wel hebt. ,,Ik heb 14 jaar in de modedetailhandel gewerkt. Een webshop was totaal nieuw. Ik vond het alleen wat te onpersoonlijk.” Het enige contact met de klant ging via een handgeschreven briefje met ‘veel plezier met de aankoop’ erop. Dat was voor Marleen te weinig en de directe oorzaak voor de komst van de winkel.

Dit weekend gaat Hashtag Bij Marleen officieel open met een feestelijke opening. De grootste wens die Marleen Schepens heeft voor haar winkel is dat er veel gezelligheid is. ,,Natuurlijk is verkopen belangrijk, maar ik wil zo graag die gezelligheid die vroeger in winkels was terughalen.”