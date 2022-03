Nieuwe muntjes steun voor horeca in Geldrop-Mierlo

GELDROP-MIERLO - Nieuw in Geldrop-Mierlo: als je bij een lokale ondernemer iets koopt krijgt je een of meerdere munten die je kunt verzilveren bij de horeca in het dorp. Dit extraatje voor zowel klanten als ondernemers heeft de titel ‘Ontmoet & groet’ gekregen.

De lokale horeca heeft behoorlijk wat klappen gevangen tijdens – weer - een lockdown. Zodoende komen Stichting Villagemarketing Geldrop-Mierlo, Centrummanagement Geldrop, Centrum- en Lintenmanagement Mierlo en gemeente Geldrop-Mierlo met dit gezamenlijke initiatief voor zowel klant als ondernemer: Koop lokaal en ontvang munten cadeau.

Quote Stel dat die gezellige bedrijven zouden verdwijnen? Dan zou het straat­beeld er heel anders uitzien Adri Geerts, Stichting Villagemarketing

De winkels en de horeca mogen weer open en dat voelt goed, aldus Adri Geerts, voorzitter Stichting Villagemarketing Geldrop-Mierlo. ,,Voor ons als klant, maar zeker voor de ondernemers die lange tijd hun zaak - opnieuw - moesten sluiten. Wat hebben wij ze gemist, net zoals zij ons misten. En laten we eerlijk zijn. Je weet pas wat je mist als het écht niet meer kan. Want stel dat die gezellige bedrijven zouden verdwijnen? Dan zou het straatbeeld er heel anders uitzien.’’

In het verlengde van de Koop Lokaal-campagne, is de campagne Ontmoet & Groet gestart. Met deze campagne laten de betrokkenen de kracht van samenwerking zien. ,,Niet alleen aan de klanten van onze winkels in Geldrop en Mierlo, maar zeker ook aan onze lokale ondernemers.’’

Quote De lokale onderne­mers zijn van groot belang voor onze gemeente Marc Jeucken, Wethouder

De campagne werd door de gemeente extra kracht bijgezet door het beschikbaar stellen van budget. ,,In de afgelopen jaren hebben wij onze ondernemers op verschillende manieren ondersteuning geboden en dat doen wij nu weer in samenwerking met Villagemarketing en de centrummanagers’’, aldus CDA-wethouder Marc Jeucken. ,,De lokale ondernemers zijn van groot belang voor onze gemeente en vormen het kloppend hart van onze twee kernen. We kunnen geen gezonde en vitale gemeente zijn zonder een gezonde en vitale middenstand.’’

Waarde van 1 euro

Ondernemers in Geldrop-Mierlo die de deuren op slot moesten doen tijdens de laatste lockdown, ontvangen munten met een afzonderlijke waarde van 1 euro. Deze munten mag de winkelier over een periode van drie weken cadeau geven aan bij hem of haar kopende klanten. Deze munten kan de klant gebruiken bij alle horecagelegenheden in Geldrop-Mierlo, met uitzondering van de horecaondernemers die uitsluitend gericht zijn op afhalen en bestellen.

Win-winsituatie

Geerts: ,,Het werkt eigenlijk heel simpel. Stap één: Koop lokaal en ontvang bij je winkelier een leuke gift in de vorm van een of meerdere munten. Stap twee: bezoek en steun de lokale horeca door deze munt uit te geven. Win-winsituatie, toch?’’ De klant heeft de mogelijkheid om de munten tot en met 30 juni in te leveren bij de horeca.

,,Vooropgesteld, de winkeliers zijn blij je te mogen ontmoeten. Ze zijn blij dat ze je weer gastvrij kunnen ontvangen en dat ze hun kwaliteiten weer in kunnen zetten voor jou. Ontmoet & Groet daarom onze ondernemers en steun vervolgens onze lokale smaakmakers en de nattehorecakasteleins.’’

Meer info over de campagne staat op visitgeldropmierlo.nl.