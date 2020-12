Nieuwe poging om trapveldje in Nuenen-Eeneind te behouden

NUENEN - Opnieuw probeert de politiek in Nuenen het trapveldje in de wijk Eeneind te behouden voor de toekomst. Dat blijkt lastig. De jeugd moet vooral hopen dat niemand het terreintje opkoopt.

Op dit moment is er voor de kinderen die willen voetballen of basketballen weinig aan de hand in Eeneind. Dat kunnen zij wanneer ze willen, op een lap braakliggende bouwgrond aan de Grote Heiakker. Ook wel bekend als ‘het trapveldje.’ Ideaal, want het officiële speeltuintje iets verderop aan de Hoge Mikkert kent alleen toestellen voor de kleinere jeugd. Voetballen kun je er niet.

Het trapveldje staat al twaalf jaar te koop, maar tot nu toe is er niemand geweest die er een of twee huizen op wil bouwen, zo pal aan het spoor. De afgelopen jaren is vanuit de buurt meermaals geopperd om de grond dan maar definitief te bestempelen als speelterrein. Dan zou het officiële speeltuintje kunnen wijken voor woningbouw, door een zogeheten kavelruil.

Verdeeldheid in de wijk

Afgelopen zomer besloot de gemeente dat niet te doen. Uit een enquête onder wijkbewoners bleek verdeeldheid, vooral onder de aanwonenden van het officiële speeltuintje. Op aanraden van de Wijkraad Eeneind besloot wethouder Caroline van Brakel (CDA) af te zien van de kavelruil. Wel zei ze toe dat bij het officiële speeltuintje de straat verkeersveiliger gemaakt zou worden in 2021.

Het officiële speeltuintje aan de Hoge Mikkert.

‘Uitkomsten van de enqûete kloppen niet helemaal’

Nu is er een nieuwe poging tot kavelruil ondernomen. Politieke partijen W70, GroenLinks, Natuurlijk Nuenen, De Combinatie, D66 en PvdA dienden eind oktober in stilte hiertoe een voorstel in. Wethouder Van Brakel besloot eind vorige maand dat voorstel af te wijzen, met dezelfde argumenten als in de zomer.

Volgens initiatiefnemer en gemeenteraadslid John Geven (W70) kloppen de uitkomsten van de enquête niet helemaal. „De mensen die nee zeiden, wilden eigenlijk eerst een gesprek over de details.” Burgercommissielid Theo van der Linden (De Combinatie) zegt bij de nee-zeggers te hebben aangebeld. „Niemand bleek tegen te zijn.”

‘Veldje is onverkoopbaar, laat het op zijn beloop’

Nu de wethouder opnieuw geen kavelruil wil, weet Geven niet goed wat te doen. „We gaan het bespreken met de andere partijen, we willen niemand iets door de strot duwen.” Een partij als VVD is tegen kavelruil. „Want dan ben je het andere speeltuintje kwijt”, zegt fractievoorzitter Judith Tesser. „Daarbij denken we dat het trapveldje overkoopbaar is, dus laat het maar op zijn beloop.”

Voorzitter Petro van den Bos van Wijkraad Nuenen is tégen kavelruil, vanwege de vermeende verdeeldheid. „Maar we zijn vóór behoud van het trapveldje.” Het zou volgens hem ideaal zijn als het onofficiële speelterrein voorgoed die bestemming zou krijgen, naast het officiële speeltuintje dat er al is. Maar die kans is klein, beseft hij ook. Het kost de gemeente Nuenen 280.000 euro aan misgelopen inkomsten uit toekomstige woningbouw.

Ten minste, als er ooit iemand is die de grond wil kopen. Tot die tijd kan de jeugd er blijven voetballen en basketballen. Van den Bos: „En als het toch verkocht wordt, moeten we tegen die tijd maar op zoek naar een nieuw veldje.”

Het bewuste trapveldje in de Nuenense wijk Eeneind.