Nieuwe raadszaal Geldrop-Mierlo is pareltje met uitzicht

,,We staan te springen om hier naartoe te gaan", zegt gemeentesecretaris Nick Scheltens over het nieuwe gemeentehuis in Geldrop Die raadszaal trouwens, zo legt Scheltens uit, is in een handomdraai te transformeren tot kantoorruimte met beschotte werkplekken, een lunchcafé voor ambtenaren of een feestelijke ruimte voor de naturalisatie-bijeenkomsten. Om maar eens wat te noemen. En volgens gemeentelijk projectleider Edwin Maas is dat uniek in Nederland.

Om het hoekje kijken

In het multifunctionele pareltje van het vernieuwde gemeentehuis van Geldrop-Mierlo geven Maas, Scheltens en loco-burgemeester Marc Jeucken bijzonderheden over het gebouw. Vanaf dinsdag 26 november kan het publiek er terecht. Voor een nieuw paspoort, rijbewijs, het melden van een verhuizing of geboorte, of gewoon om even om het hoekje te kijken natuurlijk.

,,Dat is toch één groot herfstschilderij", wijst Jeucken enthousiast op het uitzicht op de kasteeltuin-bomen. Hij vertelt dat aanvankelijk getwijfeld was tussen nieuwbouw en verbouwen van het gemeentehuis uit 1985. De verbouwing kostte uiteindelijk bijna 7 miljoen euro. Nieuwbouw zou minstens drie maal zo duur geweest zijn. ,,En kijk om je heen; dit ís toch feitelijk nieuwbouw", zegt Jeucken.

Het nieuwe gemeentehuis werd in ruim anderhalf jaar tijd verbouwd door bouwbedrijf Moeskops. Architect was Reset Architecture uit Den Bosch. Het interieurontwerp kwam van Bureau Bas in Klarenbeek en al het houtwerk werd op maat gemaakt door Janssens Interieurprojecten in Mierlo.

Besparing van 30.000 euro

Het gebouw is helemaal gasloos. Warmte en koelte wordt geregeld via warmtepompen. Er is driedubbeldik glas en 200 m2 in de dakpannen geïntegreerde zonnepanelen. Een behoorlijke investering die wel een jaarlijkse besparing van 30.000 euro oplevert. Want dat was de hoogte van de gasrekening en door de maatregelen zal de elektriciteitsrekening niet stijgen.

De eerste openbare vergadering in de nieuwe raadszaal -die wegens de multifunctionaliteit de naam Plein heeft meegekregen- is dinsdag 26 november. Dan komen de raadsleden van de commissie Samenleving bij elkaar. Donderdag 28 november om 20 uur wordt de nieuwe burgemeeester Jos van Bree er geïnstalleerd. Een dag later, van 16-19 uur zijn inwoners van Geldrop en Mierlo welkom in de Pleinzaal om kennis te maken met hun burgemeester.

Komend voorjaar wordt het nieuwe gemeentehuis nog officieel geopend.

