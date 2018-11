Nieuwe school in Nuenen veel duurder dan begroot

Tot die conclusie komt een extern bureau dat door de gemeente Nuenen werd ingeschakeld omdat de kosten voor de school veel hoger uitvallen. De gemeenteraad van Nuenen verhoogde het budget voor de nieuwbouw eerder dit jaar tot bijna 2 miljoen euro. De aanbesteding maakte duidelijk dat het budget nog veel te laag is. De goedkoopste offerte kwam uit op 2,9 miljoen euro.

De explosief gestegen bouwkosten zijn een belangrijke oorzaak, maar het budget is ook nooit realistisch geweest. De adviseur van het schoolbestuur maakte een begroting voor het definitieve ontwerp en die lag al 2,5 ton hoger dan het budget. En het bureau dat de gemeente inschakelde, concludeert dat ook die begroting niet deugde. ,,Op alle onderdelen schetst de begroting een te rooskleurig beeld van het te verwachten kostenniveau", luidt de conclusie. De gehanteerde bouwkosten per vierkante meter lagen bijvoorbeeld 20 procent lager dan op dat moment gangbaar was. ,,PlatOO heeft de te verwachten kosten te laag ingeschat", schrijft wethouder Hetty Tindemans aan de gemeenteraad.

Keuzes

,,Achteraf kun je je afvragen of sommige keuzes wel zo verstandig waren", zegt de wethouder op de vraag of ze het schoolbestuur iets kwalijk neemt. ,,We zijn ervan overtuigd dat die keuzes met de beste intenties zijn gemaakt. Van verwijten is geen sprake."

Met de laagste inschrijver is onderhandeld over bezuinigingen. Door het gebruik van goedkopere materialen, minder glas en de keus voor een eenvoudigere entree kan nog 2 ton worden bespaard en komen de totaalkosten uit op 2,7 miljoen euro. Aan de gemeenteraad van Nuenen wordt daarom gevraagd om nog eens 7 ton extra ter beschikking te stellen.

Bestuursvoorzitter Annemie Martens van PlatOO zegt dat de budgetoverschrijding vooral heeft te maken met de gestegen bouwkosten. ,,Er worden vooraf allerlei berekeningen gemaakt. We weten nooit hoe de markt reageert. We hebben te maken met een enorme stijging van de kosten en dat is de realiteit", reageert ze.