Nieuwe sporthal Nuenen miljoenen duurder

Jongeren­raad Gel­drop-Mier­lo mag na moeizaam jaar toch verder

14 november GELDROP-MIERLO - Het valt nog niet mee om een jongeren-gemeenteraad een zinvolle rol te geven in het gemeentebestuur. Dat blijkt uit de evaluatie van één jaar jongerenraad in Geldrop-Mierlo. Toch willen B en W extra geld steken in het project. De gemeenteraad moet nog beslissen.