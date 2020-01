Nieuwe tegenslag voor aanleg snelfietspad Eindhoven-Helmond

HELMOND/GELDROP - De kans is nagenoeg verdwenen dat het snelfietspad tussen Eindhoven en Helmond eind van dit jaar klaar is. Door strengere regels is er meer afstand nodig tot het spoor en moeten de voorbereidingen vrijwel opnieuw beginnen.

De Geldropse wethouder Hans van de Laar heeft dat gezegd in reactie op zorgen die de Brabantse coalitiepartij PvdA wederom heeft geuit over de voortgang van het project. De wethouder gelooft niet meer dat de snelfietsroute dit jaar kan worden voltooid, zoals in 2017 is afgesproken.

Japanse duizendknoop

De Brabantse PvdA-fractie twijfelt al veel langer over realisatie van de snelfietsroute. In april noemde de provincie onder andere het woekerende onkruid van de Japanse duizendknoop als complicerende factor.

In nieuwe vragen constateert de PvdA dat de aanleg van het snelfietspad in Helmond nagenoeg klaar is en dat de ontbrekende schakel ligt in Nuenen en Geldrop-Mierlo. Volgens fractievoorzitter Stijn Smeulders ontbreekt het in beide gemeenten aan daadkracht.

Behoorlijke vertraging

De betrokken wethouders in Nuenen en Geldrop-Mierlo reageren resoluut en zeggen dat hen niks te verwijten valt. Ze wijzen allebei naar spoorbeheerder ProRail die gaandeweg strengere veiligheidseisen heeft gesteld aan de bufferzone tussen het fietspad en het spoor.

,,Het is erg makkelijk om naar ons te wijzen maar wij hebben onze stinkende best gedaan. De regels zijn tijdens de wedstrijd veranderd en daar kunnen we niks aan doen. We hebben er veel last van en dat levert behoorlijke vertraging op’’, aldus de Geldropse wethouder.

Traagste fietspad

,,ProRail houdt strikt vast aan de afstand tussen het fietspad en het spoor’’, zegt de Nuenense wethouder Caroline van Brakel over de complicaties.

De PvdA wil onder andere weten wat de consequenties zijn voor de oplevering van het fietspad. ,,Wij willen voorkomen het snelfietspad in de aanleg het traagste fietspad van Brabant wordt’’, schrijft Smeulders.

Het beoogde tracé van de snelfietsroute F270 tussen het station van Eindhoven en Helmond loopt zo’n beetje parallel aan de spoorlijn. De totale lengte bedraagt 13,7 kilometer en de aanleg kost zo’n tien miljoen euro.