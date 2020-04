Nieuwe website biedt steuntje in de rug bij vinden van werk in coranatijd

GELDROP - De Mens Werkt Groep (DMW) uit Geldrop lanceert vrijdag de website werkhulp.nu . Hiermee wil het arbeidsbemiddelingsbureau een steuntje in de rug bieden bij het vinden van werk en opdrachten in coronatijd.

Zeker nu is het belangrijk dat mensen de regie over hun loopbaan behouden, stelt DMW-directeur Alexander Steegh. Na het uitbreken van de coronacrisis heeft de overheid allerlei maatregelen genomen om het inkomen van werknemers, bedrijven en zzp’ers te beschermen. Steegh: ,,Maar mensen moeten straks ook weer naar buiten en in actie komen in de post-coronaperiode. De vraag is of iedereen daar goed op voorbereid is. Het aantal vacatures is flink ingezakt. Bedrijven zullen daarom extra alert zijn op het aantrekken van goed personeel. Daarom is het voor werkzoekenden belangrijk dat ze zich goed positioneren. Met werkhulp.nu helpen we hen daarbij.”

Quote In deze coronacri­sis zetten we onze expertise in voor een bredere doelgroep Alexander Steegh, DMW-directeur Doorgaans richt De Mens Werk Groep zich op 50-plussers. Vaak wordt daarbij afgeweken van de geijkte paden. Zo maakte het bedrijf een glossy met oud-voetballer John de Wolf op de cover. En bij een project geïnspireerd op het televisieprogramma ‘Taxi’, vonden de sollicitatiegesprekken niet plaats achter een bureau, maar in een luxe Jaguar. ,,In deze coronacrisis zetten we onze expertise in voor een bredere doelgroep. Ons doel is om iedereen die het nu nodig heeft een steuntje in de rug te bieden”, zegt Steegh.

Iedereen in de Brainportregio, die door de coronacrisis geen werk of opdrachten kan vinden, kan gebruikmaken van het programma. Een van de onderdelen is een WhatsAppgroep, waarvan de leden regelmatig op de hoogte worden gehouden over ontwikkelingen in de arbeidsmarkt, sollicitatietips en vacaturenieuws. Deelname is gratis. Steegh: ,,We hebben veel ervaring met het gebruik van WhatsApp. Het is laagdrempelig en persoonlijk. Groepsleden krijgen uit eerste hand vacatures van recruiters uit de regio. Dat maakt dat je ook als eerste kunt reageren.”

Videopitch

Daarnaast wordt er tegen betaling hulp geboden bij loopbaancoaching en -training. ,,Veel mensen worstelen met de vraag hoe ze zich op een onderscheidende manier op de arbeidsmarkt kunnen introduceren. Dit kan met een videopitch of persoonlijke website. We hebben de kosten maximaal gedrukt. Het maken van een video kan daardoor al voor enkele tientjes.”

Voor het werkhulp-programma zoekt Steegh de samenwerking met gemeenten, werkbedrijven, recruiters en arbeidsmarktspecialisten. ,,We denken bijvoorbeeld aan een voucher die gemeenten kunnen aanbieden aan zzp’ers die gebruikmaken van de Tozo-subsidie (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, red.).”