Nieuwe winnaars voor 'Hee Doede Mee?' Dorpsquiz Nuenen

De organisatie was opgelucht dat het er op zat: ,,Het is moeilijk om vernieuwend te blijven" zegt Sjef Sanders namens hen met een grijns. ,,We zijn blij dat het is gelukt onszelf weer te overtreffen." ,,We horen vaak dat we zorgen voor verbinding in Nuenen" zegt Joost van Zwam naast hem, ,,en ook dat is weer gelukt."