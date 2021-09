Niks zwoegend leven, maar ontdekkend: Jan Wils maakt kunstwerk voor jubilerend De Wiele in Geldrop

GELDROP - De bekroning op vijftig jaar creatieve cursussen in De Wiele Creatief in Geldrop werd donderdagavond vormgegeven met het kunstwerk Bekroning van Jan Wils. Onder het oog van bestuur en docenten werd het houten beeld onthuld door wethouder Rob van Otterdijk (onder andere kunst en cultuur).

Het object dat ruimte voor nieuwe indrukken en ontwikkelingen weergeeft en mensen blijmoedig moet maken, komt in de gang van cursuscentrum De Wiele te staan. Iedereen die langs de ramen loopt, kan ervan genieten.

Open binnenkant

Zoals alle werken van Jan Wils (68), docent en oud-directeur van De Wiele, is Bekroning in beweging. Het beeld van een gestileerde mens is vanuit ieder standpunt anders en het is de moeite waard om eromheen te lopen. Maar de beweging zit vooral in de boodschap. ,,De open binnenkant, dat is de ruimte die er is voor nieuwe dingen. Die drukt de nieuwsgierigheid en de leergierigheid uit die mensen blijmoedig maakt.”

Eigenlijk drukt Wils met dit beeld ook zijn levenshouding uit. ,,Wat zich vandaag aandient, een ontmoeting of indruk, kan morgen de kiem zijn voor een nieuw object dat ik bedenk en maak.” Ieder werk van Wils draagt een verhaal met zich mee in een nieuwe vorm. Het zijn kleurrijke en actieve kunstuitingen. ,,Ze doen iets met de omgeving en daarmee wil ik de wereld een beetje mooier maken en mensen inspireren.”

Quote Ik ben nu met pensioen en kan me in mijn eigen atelier helemaal aan mijn werk wijden Jan Wils

Dat is ook de bedoeling van een ander werk van Wils dat in Geldrop staat: The Walker. Het zijn de reusachtige benen die in de berm langs Helze staan en in een willekeurige richting, niet over een begaanbaar pad, de wereld verkennen.

Wils maakte Bekroning in opdracht van De Wiele Creatief vanwege het vijftigjarig bestaan en de start van het 51ste cursusjaar. Het kunstwerk drukt niet alleen de bekroning van die vijftig jaar uit, ook de bekroning op de carrière van Wils als kunstenaar, docent en oud-directeur van De Wiele.

,,Ik ben nu met pensioen en kan me in mijn eigen atelier helemaal aan mijn werk wijden.” Niet dat hij terugkijkt op een werkzaam leven. Hoewel hij 42 jaar verbonden is geweest aan De Wiele, heeft hij dat nauwelijks als werken ervaren. ,,Het is zo plezierig om met mensen om te gaan die op zoek zijn naar hun creatieve mogelijkheden dat het nauwelijks werken voor me was. Ik heb mijn leven ook niet zwoegend willen doorbrengen. Wel ontdekkend en nieuwsgierig.” Die levenshouding heeft hij ook aan zijn cursisten mee willen geven. ,,Het maakt niet uit of cursisten een goed of slecht resultaat hebben van hun inspanningen, het gaat erom dat ze iets in zichzelf ontdekken.”

Rondleiding door het centrum

Na zijn pensioen kan Wils zich helemaal aan zijn eigen werk wijden in zijn atelier. Maar mensen kennis laten maken met kunst kan hij niet helemaal laten. Over een half jaar start hij met een rondleiding door het centrum van Geldrop langs de kunstwerken die er staan. ,,Ik wil de mensen het verhaal achter de beelden vertellen. Niet alleen de technische wetenswaardigheden, ook de anekdotes.” Die zijn beslist doorspekt met humor, want net zoals met zijn kunstobjecten wil Wils mensen blijmoedig maken.