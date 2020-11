Nog geen besluit over verkeer Nuenen-West, maar het lijkt erop, dat de Opwettensweg open blijft

NUENEN - Het blijft soebatten over de verkeersontsluiting van Nuenen-West. De gemeenteraad wil nog altijd de Opwettenseweg openhouden. En vreest voor overlast in Nuenen-Zuid. Een besluit is uitgesteld.

Veel Nuenenaren hoopten dinsdagavond eindelijk te horen hoe verkeer van en naar nieuwbouwwijk Nuenen-West gaat rijden. De gemeenteraad boog zich over het plan dat wethouder Caroline van Brakel (CDA) hiervoor heeft. Liefst twaalf burgers woonden namens duizenden anderen de urenlange digitale vergadering bij. Zij spraken uiteenlopende zorgen uit.

Van Brakel wil, zoals in 2008 bepaald, een weg aanleggen over het Wettenseind, zodat verkeer via de Geldropsedijk naar de N270 kan rijden. Zaterdag vond een protestmars plaats tegen dit plan. Ook wil Van Brakel de Opwettenseweg afsluiten voor doorgaand verkeer, zoals ook al in 2008 bepaald.

De Opwettenseweg moet absoluut open blijven, vindt de politiek

Dat laatste, dat wil de gemeenteraad in elk geval absoluut niet. Zij wil de Opwettenseweg openhouden. Als het Wettenseind straks de enige ontsluiting is voor Nuenen-West, dan krijgt Nuenen-Zuid onevenredig veel nieuw verkeer te verstouwen, vindt zij. Het merendeel van de insprekende burgers is het daarmee eens, op enkele aanwonenden van de Opwettenseweg na.

Quote Je kunt niet om de onrust in de wijken heen Bertje van Stiphout, D66 Nuenen Volgens Van Brakel is het openhouden van de Opwettenseweg juridisch onmogelijk. De afspraken daarover zijn in 2008 gemaakt met de bouwer van de wijk, projectontwikkelaar BPD. En die houdt daaraan vast. Ook vreest Van Brakel dat de provincie en buurgemeente Eindhoven hier niet op zitten te wachten.

De gemeenteraad pikt dit niet: zij vinden dat een te makkelijk excuus. Eind 2019 besloot de volledige gemeenteraad, dat de Opwettenseweg open moest blijven. De meeste partijen vinden het kwalijk, dat Van Brakel die wens niet weet om te zetten in werkelijkheid.

Nieuwe weg over Wettenseind lijkt er wel te komen

De hoofdvraag: komt er een nieuwe weg over het Wettenseind, lijkt wel beantwoord. W70, PvdA, GroenLinks en het CDA vinden dit een goede oplossing. Zij vormen een meerderheid. Wel hebben alle politieke partijen nog heel veel vragen.

Zoals: is het Wettenseind breed genoeg? Blijft het sportpark toegankelijk? Blijft de Geldropsedijk veilig? Gaan de busbanen naar de N270 open? Of rijdt straks al het verkeer vanaf de Geldropsedijk via sluiproutes door Eeneind?

Wethouder Van Brakel heeft geen antwoorden. „Dat moeten we later nog invullen. We werken van grof naar fijn.” Dat vindt de politiek riskant. „Je kunt niet om de onrust in de wijken heen”, aldus Bertje van Stiphout (D66). „We willen eerst antwoorden, voordat we een besluit nemen.”

Het is onduidelijk, of dat nog dit jaar valt. Er is haast: zonder besluit in december, valt de bouw in Nuenen-West stil. En dat kost geld.