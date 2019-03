Nog geen stormloop in stembureaus regio Geldrop

,,Ik hoop dat de opkomst groter is dan hij ooit is geweest. Ik schat zo'n zestig tot zeventig procent", zegt hij hoopvol. Maar in de eerste uren is het nog rustig bij de stembureaus in Geldrop. Zowel bij het Strabrecht College en de wijken Braakhuizen en de Aker is het redelijk stil. Al is er volgens voorzitter Ton Zeelen geen enkele reden tot paniek. ,,Er is in de media veel aandacht geweest voor de verkiezingen. Ik verwacht dat de opkomst hoger zal liggen dan normaal. Je merkt namelijk dat mensen zorgen hebben en het daarom belangrijker vinden een om een keuze te maken.”