Nog meer verdozing in de regio - Nuenens protest op tv

De verwachte opleverdatum van de enorme hal van SHI in Asten is in oktober van dit jaar. Die hal heeft een oppervlakte van 21.500 vierkante meter. In Eindhoven maakt de gemeente plannen voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein GDC-Noord (De Schakel). Daar zou nog ruimte zijn voor een een groot pakhuis. Aanleiding is de vraag in de logistieke sector naar grootschalige bedrijfsgebouwen.