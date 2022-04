Nog nooit zoveel ooievaars geteld in Dierenrijk

Bij de dierentuin zijn ze hier erg blij mee. Hoofd dierenverzorger Stephan Rijnen: ,,Dierentuinen zetten zich actief in voor het behoud van de natuur, ver weg, maar ook dichtbij. We zijn dan ook erg blij dat ooievaars zich hier zo goed thuis voelen.”

Ooievaars keren vaak terug naar de plek waar zij hun vorige nest hadden. Ook dát merken ze bij de dierentuin. ,,Vroeger hadden we, op de plek waar nu een boom staat op het chimpanseeverblijf, een speciale nestpaal staan. Deze paal hebben we een aantal jaar geleden verwijderd, maar precies op deze plek zit nu ook weer een nest van de ooievaar. Dit is erg bijzonder, alsof de ooievaar hiermee wil zeggen dat deze plek van hem blijft”, aldus Rijnen.

Verdwenen

In de jaren ‘70 was de ooievaar in Nederland zo goed als verdwenen. Tegenwoordig wordt de ooievaar niet meer met uitsterven bedreigd, dat komt door inzet van de vogelbescherming. Het is daarom voor vogelkenners extra leuk om te zien dat er zoveel exemplaren op één plek zitten.