Nog steeds scooterrijders in Korte Kerkstraat Geldrop, ondanks boetes

In november van het vorig jaar werden er naar aanleiding van het aantal klachten, vooral door omwonenden, vijf toezichtcamera’s opgehangen in de Korte Kerkstraat. De politieke partij DGG wilde de resultaten van de investering van 20.000 euro weten. Volgens de gemeente zijn er geen klachten meer, maar boetes worden ruimschoots uitgedeeld. Vooral in april was het raak, 200 bromfietsen en 40 auto’s moesten respectievelijk 95 en 140 euro betalen.

Om de voetgangers slalommen

De Korte Kerkstraat in Geldrop is een paar jaar geleden voetgangerszone geworden waar ook gefietst mag worden. Maar auto’s en scooters bleven om de voetgangers slalommen en het regende meldingen over overlast. Daarom hing de gemeente camera’s op. De eerste maanden werd er alleen gewaarschuwd, vanaf 1 februari kregen overtreders een boete. In februari waren er niet veel auto’s en scooters die zich in de Korte Kerstraat waagden, maar vanaf maart namen vooral scooter- en brommerrijders het risico op een boete. Automobilisten blijken minder hardleers. In maart werden er ruim 70 gesnapt, in april waren dat er nog 40.