Nog veel twijfels over kostbare verbouwing van Het Klooster in Nuenen

NUENEN - De Nuenense gemeenteraad heeft nog veel twijfels over de ambitieuze en miljoenen kostende verbouwing van Het Klooster in Nuenen.

De meeste politieke partijen zijn weliswaar blij met het langverwachte plan voor de metamorfose van Het Klooster naar een bruisend dorpshuis. Maar de hoge kosten en de vraag waar het geld vandaan moet komen zorgen nog voor veel aarzelingen. De vier coalitiepartijen W70, GroenLinks, CDA en Natuurlijk Nuenen willen meer inzicht in de financiën en opbrengst van de duurzaamheidsinvesteringen.

Wel heel veel

Wethouder Joep Pernot (GroenLinks) legde minder dan een week geleden een plan op tafel voor een verbouwing van Het Klooster die in totaal bijna 10 miljoen euro gaat kosten. Voor de exploitatie met een beheerder, horeca en professioneel theater is bovendien jaarlijks 3 ton nodig. De huidige clubs en verenigingen zijn eensgezind enthousiast over het concept.

,,We zijn blij met dit voorstel’’, reageerde raadslid Erik-Jan Post van Nuenens grootste partij W70 gisterenavond in een vergadering.. ,,Het totale plan is prima. We hebben alleen nog wat kanttekeningen’’, vatte Maurits Spijkerman het standpunt van zijn partij GroenLinks samen. ,,In grote lijnen kunnen we ons vinden in het voorstel, alleen de financiële dekking is nog onvoldoende’’, zei CDA-raadslid Cees Meijvis.

Van de coalitiepartners is vooral Natuurlijk Nuenen huiverig voor de hoge kosten. ,,Het is bij elkaar wel heel veel’’, aldus Hein Kranen van de eenmansfractie.

Glazen dak te exorbitant

Vanuit de oppositie is er echter geen enkele steun voor het huidige plan. De oppositiefracties struikelen eensgezind over de kosten.

,,Het is nogal van een hoge ambitie en heeft weinig te doen met het dorpse karakter van Nuenen. De kosten overstijgen de financiële draagkracht van de gemeente’’, aldus PvdA-raadslid Ronald Thomassen.

Het in het oog springende glazen dak uit het ontwerp van architectenbureau Braaksma & Roos is voor de tegenstanders te exorbitant. De kosten (6 ton) kunnen beter gebruikt worden om te investeren in duurzaamheid, menen D66 en Combinatie.

Belastingverhoging onvermijdelijk

De tegenstanders vrezen bovendien dat de inwoners van Nuenen opdraaien voor de verbouwing en dat belastingverhoging onvermijdelijk is. ,,Het gaat zorgen voor een verhoging van de onroerendezaakbelasting (ozb) als we deze blanco cheque uitschrijven’’, aldus Monique Donkers (Combinatie).

Volgens de wethouder is de hoogte van investering relatief. Hij denkt niet dat de gemeentebelasting omhoog moet om de verbouwing van te kunnen betalen. ,,We staan er goed voor’’, zei hij over het huishoudboekje van de gemeente.

De wethouder is bereid om het plan te versoberen maar op zijn vraag wat het maximumbudget mag zijn kreeg hij nog geen antwoord.