Noodlokalen voor Luchen (Mierlo) komen er aan: 3 voor openbaar, 1 voor katholiek onderwijs

De vier lokalen komen vlakbij openbare basischool 't Schrijverke in Luchen. Maar op de buitenkant van het 'katholieke lokaal’ komt duidelijk te staan dat die hoort bij basisschool de Kersentuin van schoolbestuur Eenbes. De noodlokalen blijven vijf jaar staan. In die tijd zoeken de twee besturen (PlatOO voor openbaar onderwijs en Eenbes) samen uit hoe ze het beste de onderwijshuisvesting voor Luchen duurzaam kunnen regelen.

Gemeenteraad eiste gezamenlijke oplossing

De tot voor kort met elkaar ruziënde schoolbesturen zijn er dus toch in geslaagd het eens te worden. Hun overeenkomst werd donderdagavond besproken in een extra, ingelaste gemeenteraadsvergadering. In de vorige Geldrop-Mierlose raadsvergadering kwamen de acht raadsfracties namelijk met een opdracht voor de schoolbesturen: die moesten onmiddellijk stoppen met elkaar beconcurreren en een gezamenlijk stuk presenteren waarin ze uitleggen hoe ze het verder -in harmonie- gaan doen in Luchen.

Een ‘katholiek lokaal’ als voorpost

Dat stuk lag er. En nu was het dus aan de raad om daarmee in te stemmen: drie noodlokalen voor de Luchense dependance van 't Schrijverke, één voor de Kersentuin. Dat ene lokaal is voor het Eenbesbestuur een belangrijke voorpost voor hun ambitie om de verouderde Kersentuin over een paar jaar te vervangen door nieuwbouw, liefst dichterbij Luchen. Zodat ouders in dit gebied de keuze hebben tussen openbaar en katholiek onderwijs in kwalitatief vergelijkbare gebouwen.

Eenbes wil snel nieuwbouw voor Puur Sang

Maar de overeenkomst bevatte nog een ander onderdeel: nieuwbouw van een Eenbes-school voor 350 leerlingen aan de 'Helmondse kant’ van Mierlo. Die school zou in 2024 moeten openen en in de plaats komen van de verouderde scholen Sint Lucia en Loeswijk in Mierlo die samen de school Puur Sang vormen.

De oppositiepartijden (VVD, PvdA, D66 , GroenLinks en Samen) hadden hier grote moeite mee. Immers: voor het einde van het jaar stelt de raad het IHP vast. In dat integraal huisvestingsplan worden afspraken over scholen (nieuw)bouw voor de hele gemeente voor de komende jaren vastgelegd. Het is de gemeente die verantwoordelijk is voor de huisvesting van scholen. Daarvoor krijgen gemeenten geld van het rijk. De oppositiepartijen willen bij de bespreking van dat IHP afwegingen kunnen maken binnen het totaalplaatje. En niet nu al vooruitlopend een besluit nemen over nieuwbouw van één school.

Wethouder niet doortastend genoeg

Verder was er veel kritiek op onderwijswethouder Rob van Otterdijk die volgens de oppositiepartijen en coalitiepartij CDA niet doortastend genoeg geweest was, waardoor ingrijpen van de gemeenteraad nodig werd.

Toch werd het besluit, inclusief het overnemen van de Eenbes-nieuwbouwwens in het IHP, uiteindelijk raadsbreed gesteund. Al wezen veel partijen er ook op dat dat IHP dus wel nog geaccordeerd moet worden door de gemeenteraad.

Met pech langs de weg

Opmerkelijke afwezige bij het debat was onderwijswethouder Van Otterdijk. Die stond volgens de burgemeester met pech langs de weg op de route naar zijn vakantie-adres.