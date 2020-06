Noodlokalen voor ’t Schrijverke in Luchen zouden 8 ton gaan kosten

MIERLO - Het lijkt uitgesloten dat er snel noodlokalen komen voor basisschool ’t Schrijverke in Luchen. Het zou acht ton kosten om er vier te plaatsen in de Mierlose nieuwbouwwijk.

Wethouder Rob van Otterdijk schetste tijdens de raadsvergadering de mitsen en maren van de uitbreidingsmogelijkheden. Volgens hem is een drietal scenario’s in beeld. Naast de ‘dure’ noodlokalen zijn dat, een bedrijfspand in de buurt geschikt maken voor onderwijs en gebruikmaken van leegstaande lokalen op andere scholen in het dorp. Het verplaatsen van leerlingen heeft niet de voorkeur.

School kiezen

Van Otterdijk reageerde op vragen die de VVD stelde naar aanleiding van oproepen van de school en ouders om snel meer ruimte te regelen voor de school in Luchen. ,,We zien dat het steeds meer gaat knellen. Ouders die nu een school moeten kiezen, zouden we graag duidelijkheid geven”, aldus Monica Leenders.

Van Otterdijk benadrukte dat er een oplossing bedacht wordt, maar dat hij niet kan toezeggen dat die er voor de korte termijn is. Hij zei nog eens dat ’t Schrijverke formeel nog geen recht heeft op uitbreiding. De school heeft voldoende vierkante meters. De school en de ouders snappen niets van die opstelling; de klassen zitten vol, groepachters moeten naar een vestiging in het centrum fietsen en het aantal leerlingen groeit. Van Otterdijk: ,,Ik wil niet ontkennen dat er een probleem is met ruimte, maar we zijn gebonden aan wettelijke eisen en kaders. Je kunt niet zomaar uitzonderingen maken.”

Na de zomervakantie