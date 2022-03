Nooitgebeurde kasteelverhalen door Jos Geevers, oud-directeur van de bieb in Geldrop

GELDROP - Twintig onwaarschijnlijke en nooit gebeurde verhalen in en om Kasteel Geldrop. Jos Geevers heeft ze uit zijn duim gezogen om aan kinderen voor te lezen. Ze zijn gebundeld in het boek ‘Kasteel niet te koop’. Broer Kees Geevers heeft het boek geïllustreerd met een knipoog naar beroemde kunstenaars zoals Dali en Christo.

Vreemde vormen en knobbels op de oude bomen in het park, details op schilderijen die in het kasteel hangen en de bloementuin van de Baron prikkelden zijn fantasie. De personages zijn al dan niet verzonnen in zijn sprookjesachtige verhalen. Kinderen vanaf een jaar of 10 kunnen het boek zelf lezen. ,,Zij zullen de dubbele laag in de verhalen misschien niet begrijpen”, aldus Jos Geevers. ,,Ouders die voorlezen zullen de maatschappelijke problemen, de hints naar de geschiedenis van Geldrop en de politiek wel herkennen. Dat maakt het boek voor beide partijen interessant.”

Van binnen en van buiten

De 69-jarige Geevers kent het kasteel van binnen en van buiten. Hij is geboren in Eindhoven en getogen in Geldrop. Als afgestudeerd historicus begon hij zijn werkzame leven in 1981 in bibliotheek Eindhoven. In de beginjaren als vakreferent om de collectie wetenschappelijke boeken samen te stellen, later als directeur. Pas na zijn pensioen is hij verhalen gaan schrijven.

Quote Er wordt ‘s nachts behoorlijk geruzied door de boeken. Ze willen allemaal de beste plaats Jos Geevers

,,Een van de verhalen gaat over de bibliotheek van het kasteel”, vertelt hij. ,,Er lijkt daar stilte te heersen, maar als je er ’s nachts komt, wordt er behoorlijk geruzied door de boeken. Ze willen allemaal de beste plaats. Vooral godsdienst en wetenschap voeren voortdurend strijd.”

lees onder de foto verder

Volledig scherm Kasteel Geldrop.

Nu Geevers alleen nog directeur is van zijn eigen bibliotheek is het geruzie afgelopen en kan hij zijn zelf geschreven boek de mooiste plek geven. ,,Ik ben blij dat het boek er zo mooi uitziet. Broer Kees heeft de kaft ontworpen waarop een toilet op hoge poten naar een ingepakt kasteel loopt. Ook de illustraties bij de verhalen heeft hij verzorgd.”

Rijke geschiedenis

Kasteel Geldrop heeft een rijke geschiedenis en een heleboel echte verhalen die Geevers niet gebruikt. ,,Die waren op”, zegt hij. ,,Marianne Menting vertelde iedere zondagmiddag in het kasteel aan kinderen verhalen over de vroegere bewoners, maar op een gegeven zondag was ze uitverteld. Ze vroeg mij er een paar te schrijven en dat heb ik gedaan. Het eerste ging over een vos en dat verhaal diende als ondersteuning bij een speurtocht. De kinderen genoten ervan en ik van het schrijven. Toen Menting besloot op te houden met vertellen, ben ik doorgegaan met verhalen verzinnen en kreeg ik van de gemeente een aanmoedigingssubsidie om het boek uit te geven.”

Siberische hamster

Het laatste verhaal in het boek is achteraf wat wrang. ,,Ik schreef het een jaar geleden en het doet me nu aan de situatie in Oekraïne denken. De kasteelbewoners hebben een Siberische hamster, die hoort dat er een voedselbos in het Kasteelpark is. Hij ontsnapt, verkent het voedselbos en wandelt naar zijn geboortegrond. Daar ziet hij dat zijn soortgenoten sterven van de honger en hij leidt ze naar het kasteel waar ze het voedselbos volledig kaalvreten. Hoewel er stemmen opgaan om de hamsters terug te sturen en in eigen regio hulp te bieden, is de baron daar tegen: Wir schaffen das.”

De uitgever van het boek is Het schrijversportaal B.V. De presentatie van het boek is in een besloten bijeenkomst op 27 maart en vanaf dan is het te koop bij alle boekwinkels in Nederland en bij online aanbieders voor 15 euro.