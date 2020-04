Normaal desinfecteren ze zo’n 3 kamers per week, tijdens de coronapiek waren het er in het St. Anna Ziekenhuis 20 per dag

Zorg voor de zorg: 'Zijn hand gepakt, hij was niet alleen', klinkt uit het St. Anna

28 april GELDROP - Sinds de uitbraak van het coronavirus is veel veranderd in het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop, op alle afdelingen. In een serie vertellen zorgmedewerkers hierover. Vandaag: Maud Peeters, die werkt op de ic voor coronapatiënten.