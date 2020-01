Notaris wil nieuw kantoor en appartementen aan Parkstraat in Nuenen

Bij de gemeente Nuenen is een verzoek ingediend om medewerking. Met de gemeente is bovendien overleg geweest over het soort appartementen dat Nuenen nodig heeft. Volgens twee voorlopige ontwerpen gaat het vooral om kleine en betaalbare appartementen voor jongeren, een doelgroep die in Nuenen weinig keus heeft op dit moment.

Historische stijl

Marks Wachters wil het huidige kantoorpand aan de Parkstraat slopen en het appartementencomplex bouwen achter een nieuwe kantoorvilla in historische stijl. In het kantoorgebouw aan de straatzijde komen ook twee luxere appartementen voor een oudere doelgroep met een grotere beurs.

De twee voorlopige schetsen zijn vorige maand gepresenteerd op het gemeentehuis. Het notariskantoor wil geen enkele toelichting geven op de plannen. Ook de buurt is nog niet geïnformeerd. Buurman Harrie de Weerd weet nog van niks maar vertelt wel dat woningbouw op dit moment nog niet is toegestaan op die plek.

Het Team Ruimtelijke Kwaliteit (voorheen welstandscommissie) heeft in de eerste beoordeling veel waardering voor het plan op ‘deze belangrijke plek’, onder andere vanwege de grote behoefte aan woonruimte voor de jeugd in Nuenen.

Zorgen

Wel zijn er bij de onafhankelijke adviseurs van de gemeente enkele zorgen zoals de beoogde parkeerplaatsen aan de voorzijde van de kantoorvilla en bescherming van de karakteristieke grote beukenboom op het huidige parkeerterrein.

Marks Wachters heeft vestigingen in Eindhoven in Nuenen. Het kantoor in Nuenen is vorig jaar vanuit de Kloosterstraat naar de Parkstraat verhuisd. Marks Wachters heeft het voormalige congrescentrum gekocht en verbouwd. Ook enkele andere bedrijven zitten in het gebouw.