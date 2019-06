Nu al relletje rond procedure nieuwe burgemeester Geldrop-Mierlo

Van de Burgt wil niet reageren, maar verwijst naar een verklaring op de site van zijn partij. Daarin schrijft hij dat zijn vertrouwen in ‘deze partij’ door ‘de lichtzinnige manier van handelen’ nog steeds diep geschaad is. Hij noemt de VVD niet bij naam, maar duidelijk is dat het over geen andere partij kan gaan. Begin dit jaar vond overleg plaats met de raadsfracties over een onderzoek naar een ongepaste relatie die burgemeester Berry Link (CDA) had met een medewerkster. In dat overleg werd vertrouwelijkheid afgesproken. Maar toen de kwestie toch via deze krant naar buiten kwam, trad Link dezelfde dag af. In de raadsvergadering die avond wilde de VVD alsnog een openbaar debat over de aanleiding en het onderzoek. Omdat de partij daarin alleen stond kwam dat debat er niet.