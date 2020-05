Nuenen: afscheid van kliko nog niet definitief

Wethouder Joep Pernot (GroenLinks) heeft dat deze week geantwoord op verschillende vragen van de gemeenteraad over de proef in Nuenen-West en Gerwen ZO.

,,We wachten de evaluatie af om te bepalen of ondergrondse containers voor heel Nuenen zinvol zijn. Er is geen plan of vooringenomenheid’’, benadrukte de wethouder. Hij voegde toe dat een volledige vervanging van de kliko een fors project voor de gemeente is.

Verbaasd en overvallen

De wethouder reageerde op zorgen in de gemeenteraad. De aankondiging van de proef in februari heeft een deel van de raadsleden verbaasd en overvallen. De raad voelde zich gepasseerd. De Nuenense politiek was tot dusver in meerderheid tegen de invoering van het zogenoemde ‘omgekeerd inzamelen’. Oppositiepartij VVD meent bijvoorbeeld dat de wethouder niet goed luistert of denkt gewoon zijn gang te kunnen blijven gaan.

Pernot snapt dat de gemeenteraad graag had meebeslist maar heeft op basis van eerdere debatten geconcludeerd dat er voor de plaatsing van ondergrondse containers in de nieuwbouwwijken wel genoeg steun is. Bij het ontwerp van Gerwen ZO en Nuenen-West is er rekening gehouden met afvalcontainers. Het stratenplan is zelfs ongeschikt voor vuilniswagens.

Kliko te duur

De gemeente gaat het omgekeerd inzamelen in beide nieuwbouwwijken een half jaar nauw volgen en met de bewoners evalueren.

Tot dusver maken alleen bewoners van de hoogbouw (appartementencomplexen) in Nuenen gebruik van ondergrondse afvalcontainers.

Inwoners van Nuenen produceren per jaar gemiddeld 82 kilo restafval en landelijk is de doelstelling om dat te reduceren tot 30 kilo in 2025. De kliko wordt te duur en de ondergrondse container is volgens de wethouder tevens de kans om de hoeveelheid restafval verder te beperken. Ondergrondse containers zijn goedkoper omdat de kosten van het ophalen veel lager zijn.