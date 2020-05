Nuenen bedenkt alternatief voor dodenherdenking

Zorg voor de zorg: zo verlichten ze in het St. Anna Ziekenhuis het lijden van coronapa­tiën­ten

30 april Sinds de uitbraak van het coronavirus is veel veranderd in het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop, en niet alleen op de intensive care. In de laatste aflevering van deze serie vertellen zorgmedewerkers hierover. Vandaag: de palliatieve corona afdeling.