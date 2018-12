Nuenen begint met fijnstofmetingen

Pizzakoe­rier naar ziekenhuis na botsing met auto in Geldrop

20 december GELDROP - Op de rotonde waar de Dommeldalseweg en de Laan der vier Heemskinderen samenkomen in Geldrop is een pizzabezorger gewond geraakt nadat hij tegen een auto botste. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.