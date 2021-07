Nuenen belooft Strandbad netjes te houden en ganzenpoep op te ruimen

Die belofte deed hij donderdagavond nadat gemeenteraadslid Peter van Leeuwen (W70) om opheldering had gevraagd. Hij verwees daarbij naar een artikel in ED, waarin bezoekers klaagden over onder meer ganzenpoep.

Wethouder Pernot zei daarover: „Die ganzen zitten er al langer en verdwijnen ook niet zomaar. Dus we zullen met schoonmaakploegen geregeld een ronde maken om uitwerpselen te verwijderen."

Bezoekers van het Strandbad Nuenen klaagden in het ED ook over zwerfafval en in hun ogen te weinig prullenbakken. Ook daar heeft de gemeente oog voor, aldus Pernot. „Er staan wel prullenbakken, maar we kijken of dat afdoende is. Zo niet, dan komen er mogelijk prullenbakken bij.”

Afbakening van te diepe stukken water

Een derde klacht van bezoekers is al opgelost. Van Leeuwen vroeg wanneer er weer afbakening wordt aangebracht om bezoekers weg te houden van al te diepe stukken. „We hebben drijflijnen besteld en die zijn inmiddels aangebracht”, zei de wethouder.

Strandbad Nuenen is sinds 1 juli vrij toegankelijk als zwemplas zonder toezicht, doordat exploitant Laco zich heeft teruggetrokken. Het horecapaviljoen aan het strand is nog wel open. Veel Nuenenaren vrezen voor rommel, overlast en gevaar nu het toezicht is verdwenen.