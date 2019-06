Nuenen beveiligt kunstwerk na ontdekking scheuren

Waarschijnlijk is de steen gaan scheuren omdat kinderen het kunstwerk regelmatig beklimmen. De gemeente roept op om kinderen niet op het monument te laten klimmen. ,,Het is daar niet voor bedoeld en niet op berekend’’, staat in een de oproep.

De gemeente heeft contact opgenomen met een expert die gaat bekijken of het kunstwerk nog is te repareren.

Het kunstwerk met een steen die aan vele stalen pijpen hangt, staat sinds 1987 in het Park in het centrum van Nuenen. Het monument is opgericht voor de viering van het honderdjarig bestaan van Het Klooster in Nuenen. Het kunstwerk is gemaakt door kunstenaar Theo Besemer en symboliseert de belangrijke bijdrage die kloosterorden hebben geleverd aan de verheffing van Brabant.