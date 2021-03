Nuenen biedt dichte kroegen en andere zaken klein steuntje in de rug: duizend euro en uitstel belasting

NUENEN - Cafés, restaurants en andere zaken in Nuenen die al lange tijd noodgedwongen dicht zijn vanwege corona, komen in aanmerking voor eenmalig duizend euro. De gemeente wil met het gebaar getroffen ondernemers een hart onder de riem steken.

„Zo’n bedrag maakt geen wereld van verschil”, erkent financieel wethouder Joep Pernot. „Het is een geste, een gebaar, alle beetjes helpen immers.”

Om in aanmerking te komen voor het steuntje, moet een zaak in 2020 minimaal twintig weken gesloten zijn geweest. Daarmee is de regel interessant voor cafés en restaurants die geen mogelijkheid hadden tot bijvoorbeeld het bieden van afhaalproducten of bezorging.

Steun is vooral gericht op natte horeca

Ook winkels en andere bedrijven die voor twintig weken of langer geen omzet konden draaien, komen in aanmerking. „Maar we denken hiermee in eerste instantie de horeca en dan met name de natte horeca te kunnen helpen”, aldus Pernot. „Die sector is onevenredig hard getroffen. Dat geldt ook voor evenementenhoreca.”

Ondernemers kunnen tot 1 juli een verzoek indienen bij de gemeente voor de subsidie. De gemeente Nuenen heeft maximaal 75.000 euro beschikbaar hiervoor, dus in principe kunnen 75 bedrijven geholpen worden. De gemeente draait niet zelf op voor de kosten: die worden uiteindelijk vergoed door de landelijke overheid.

Nuenen probeert net als veel andere gemeenten op nog wat manieren de lokale horeca te ondersteunen. Zo mogen terrassen ook dit jaar groter van opzet zijn, zodra de horeca weer open mag. Ook overkappingen en andere maatregelen om terrassen in de winter toegankelijk te maken, kunnen blijven. Voor beide maatregelen hoeven kroegen en restaurants geen vergunning te kopen.

Kwijtschelding belasting is niet mogelijk, uitstel van betaling wel

Tot slot mogen horecazaken en andere getroffen ondernemers wachten met het betalen van gemeentelijke belastingen tot 30 september. Kwijtschelding is niet mogelijk. De gemeente heeft dat overwogen, maar het blijkt in strijd met het wettelijke gelijkheidsbeginsel. Niet alle ondernemers komen namelijk in aanmerking voor kwijtschelding.

Tot slot biedt de gemeente gratis gesprekken aan met zogeheten MKB-coaches, mocht een ondernemer advies willen over een andere manier van werken of een carrièreswitch.