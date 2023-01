Nuenen deelt 75.000 euro uit aan verenigingen als compensatie voor energiekosten

De subsidie is beschikbaar voor maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk. Als een voetbalclub, kaartvereniging of een culturele instelling kan aantonen dat het te maken heeft met gestegen energiekosten sinds afgelopen oktober, komt die in aanmerking. Met de compensatie hoopt Nuenen te voorkomen dat clubs financieel in de knel raken.

Twee rondes met subsidie

Per aanvraag geldt dat driekwart van de aangetoonde prijsstijging wordt gecompenseerd, met een maximale uitkering van 10.000 euro per aanvrager. Verenigingen en instellingen kunnen twee keer een verzoek tot compensatie indienen, per post of via de website van de gemeente.