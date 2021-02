Nuenen doet aangifte tegen inwoner die gemeente coronadoden verwijt: ‘Het moet wel redelijk blijven’

De persoon om wie het gaat, maakt zich al jaren druk om wat in zijn ogen misstanden zijn. Hij wees de gemeente Nuenen bijvoorbeeld op gebreken bij ondergrondse afvalcontainers. Die bleken aanwezig. De gemeente heeft onlangs toegezegd de boel aan te passen.

De kwestie ging gepaard met een grote stroom e-mails van meneer richting gemeentehuis en landelijke instanties zoals de recherche. Ook voerde hij felle telefoongesprekken met ambtenaren en dus kreeg hij in mei 2020 een waarschuwing van burgemeester Houben. Ook al had meneer een punt, hij mocht zich wel wat rustiger opstellen. Anders zou een rechtszaak volgen.

Dat haalde weinig uit. Sterker nog: de gang van zaken rondom de afvalcontainers bevestigde hem in het idee dat het gemeentebestuur van Nuenen niet bekwaam is om te besturen. Hij schermde in e-mails aan de gemeente onder meer met een gang naar de hoogste rechters hierom.

‘Mussolini’s’, ‘NSB’ers’ en ‘Nazi’s’

Op het gemeentehuis worden ambtenaren inmiddels een beetje nerveus van hem. Sinds deze maand moet alle correspondentie van en over meneer via de burgemeester lopen. Houben sprak onlangs zijn ergernis uit over ‘querulanten’ en ‘kwelgeesten’ in de Nuenense Krant. „Hier en in gemeenten om ons heen worden ambtenaren, wethouders en burgemeesters beschimpt met scheldwoorden als ‘Mussolini’s’, ‘NSB’ers’ en ‘Nazi’s’.” De persoon tegen wie hij aangifte doet, bedient zich ook van dit soort termen.

Houben doet nu aangifte van smaad. Een woordvoerster noemt de aangifte ‘een signaal’. „Die is gericht aan een inwoner met klachten. Die mag je uiten, wij luisteren altijd. maar het moet wel redelijk blijven.” In een brief aan meneer meldt de burgemeester verder, dat hij voortaan een vast contactpersoon op het gemeentehuis heeft en dat zijn stroom aan e-mails voortaan eens per half jaar wordt behandeld. ‘De gemeente is er voor alle inwoners en niet enkel om de behoefte van één of een bepaalde groep van inwoners te dienen. Nu is er een disbalans.’

Bij de gemeente Nuenen was de maat vol toen meneer wethouder Ralf Stultiëns verantwoordelijk stelde voor coronadoden in Nuenen én de ziekenhuisopname van zijn zoon. Dat deed hij per mail, waarin hij en passant alle gemeentebestuurders hetzelfde verwijt, gevolgd door opnieuw het dreigement van juridische stappen.

Personeel in supermarkt, verkeerde mondkapjes en coronadoden

Hoe meneer tot die beschuldiging komt? Desgevraagd vertelt hij een lang, wat warrig verhaal. Het heeft te maken met personeel van een supermarkt in Nuenen dat rond de feestdagen doorzichtige mondkapjes droeg, terwijl die niet meer als volledig veilig te boek stonden.

De gemeente Nuenen had daar harder tegen op moeten treden, aldus meneer. Sterker nog, de gemeente en specifiek wethouder Ralf Stultiëns zijn verantwoordelijk voor coronadoden. Want die sprak hij op de dag dat hij de vermeende misstand zag in de supermarkt. Burgemeester Houben vindt dat hiermee ‘de naam en goede eer’ van een wethouder zijn geschaad en dus doet hij aangifte.

Houben hoopt dat meneer door de aangifte wat inbindt. Desgevraagd laat meneer weten ‘blij te zijn’ met de aangifte. „Hierdoor komt het verder in de juridische molen, heel goed.”