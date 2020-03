Nuenen doet aangifte tegen witwasverdachte wegens bijstandsfraude

Vrijwilli­gers gezocht voor taalpro­ject in Gel­drop-Mier­lo

9:53 GELDROP-MIERLO - De 3000 mensen in Geldrop en Mierlo die zich niet voldoende vaardig in taal voelen, ook via de computer, kunnen rekenen op de steun van het Taalhuis in Geldrop en het Taalpunt in Mierlo.