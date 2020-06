Nuenen doet niks tegen nieuwbouwhuis dat al 15 jaar in de steigers staat

Wethouder Van Otterdijk Gel­drop-Mier­lo: geleide­lijk weg met Zwarte Piet

15 juni GELDROP-MIERLO - Als het aan B en W ligt gaat Geldrop-Mierlo geleidelijk af van Zwarte Piet. Net zoals in de landelijke tendens. Wethouder Rob van Otterdijk (GroenLinks, diversiteit) gaat daarover in gesprek met de sinterklaascomitees in beide dorpen.