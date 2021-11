Nuenen-Eeneind blijft strijden tegen verkleinen van speeltuintje

Het is inmiddels een veel besproken speeltuintje in Nuenen: het grasveldje met klimrek, glijbaan, wipkip en skateramp aan de Hoge Mikkert in de wijk Eeneind. De gemeente Nuenen wil de helft van het terreintje schrappen zodat er een woning gebouwd kan worden.

Dat voornemen stuitte afgelopen maart op stevig verzet onder ouders in de buurt. Zij wilden niet dat de kinderen in de wijk erop achteruitgaan in speelruimte. Nu het plan door de gemeente is getekend, laten zij zich opnieuw horen. Zo’n negentig ouders in de wijk hebben hun handtekening gezet onder een protestbrief.

Wijkraad is ontstemd: ‘dit ondermijnt onze positie’

Ook de Wijkraad Eeneind heeft bezwaar ingediend op het gemeentehuis. De wijkraad is ontstemd dat de gemeente tegen een eerder advies van haar in tóch een bouwkavel wil inrichten op de speelplek. ‘Dat is ondermijnend voor onze positie als gekozen vertegenwoordiging’ schrijft voorzitter Petro van den Bos.

Het was afgelopen voorjaar de keuze van een krappe meerderheid van de gemeenteraad om de bouw van een woning mogelijk te maken naast het speelterreintje. Dat idee was een compromis. Omdat een stuk bouwgrond aan de Kleine Heiakker definitief een trapveldje wordt, wilde de raad met één huis bij het speeltuintje dat verlies aan woningbouw goedmaken.

Ook toen al klonken er bezwaren in de politiek. De PvdA, het CDA en VVD zagen er niks in. Omdat de buurt tegen was én omdat de opbrengst van één bouwkavel ongeveer gelijk is aan de kosten voor het bouwrijp maken. Dat argument halen de ouders en de wijkraad nu ook aan: Nuenen schiet er financieel niks mee op. En één extra woning in de duurdere sector draagt ook weinig bij aan het oplossen van de woningnood, voegen zij daaraan toe.

Slepende kwestie, inclusief geruzie in wijk

Het gemeentebestuur van Nuenen moet over enkele weken beslissen of het gehoor geeft aan de bezwaren. Daarna mag de gemeenteraad er nog een keer over stemmen. Intussen sleept de speeltuintjeskwestie al jaren, met regelmatig geruzie tussen wijkbewoners en wijkraad. Dat begon in 2016, toen wijkbewoners aan de gemeente vroegen of het trapveldje aan de Kleine Heiakker behouden kon blijven.