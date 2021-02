Nuenen-Eeneind houdt definitief twee speelplekken voor de jeugd

PREMIUM In Mierlo kunnen ze de sterfgeval­len nog wel aan

25 januari HELMOND/MIERLO - Waar Dela vanwege de oversterfte extra koelruimten bij moet plaatsen, is bij kleine uitvaartondernemer Luuk van de Kerkhof in Mierlo nog ruimte over. Maar die heeft het ook wel ongekend druk. ‘Maar we nemen de tijd.’