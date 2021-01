Nuenen-Eeneind krijgt mogelijk nieuw speeltuintje én definitief trapveldje

Vrijwilli­gers werven voor de brandweer is ‘grote uitdaging’

19 januari VELDHOVEN - Wie altijd al brandweerman of -vrouw wilde worden krijgt in de regio nu de kans; de brandweer zoekt tientallen mensen die zich willen laten opleiden. De werving is in deze tijd een grotere uitdaging dan normaal volgens communicatieadviseur Leo Tegelaar van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.