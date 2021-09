Nuenen-Eeneind zit niet te wachten op tachtig nieuwe huizen in groen buitengebied

Zij vrezen verstoring van hun rustige woonomgeving, verlies van groen en toename van verkeer. Zoveel bleek tijdens de bijeenkomst van de Wijkraad Eeneind dinsdagavond. Tien omwonenden kwamen naar Zaal Schellens om hun mening kenbaar te maken.

Van die tien was overigens één dame wel positief. Zij juicht het toe dat er straks meer mensen kunnen wonen op Eeneind. „Mijn ouders mochten hier lang geleden óók op een kavel bouwen.” Maar ze was ook bezorgd. „De nieuwe wijk moet wel groen en open zijn.”

Dat geluid wordt niet breed gedragen onder bewoners van smalle straten als Oude Dijk, Mulakkers en Molekeslaan. „Hier worden straks meer dan driehonderd verkeersbewegingen per etmaal verwacht. Dat willen we niet”, zei omwonende Louis Koenen. Hij kreeg veel bijval. Het gemeenteraadslid van W70 sprak op persoonlijke titel en niet namens zijn partij, benadrukte hij.

Zorgwoningen, tweekappers en rijtjeshuizen

Projectontwikkelaar Martien Knoops wil tachtig woningen bouwen op een perceel tussen de Mulakkers en de Oude Dijk. Dat is nu nog bos, maar in de visie van Knoops verrijzen hier zorgwoningen, levensloopbestendige huizen, tweekappers en rijtjeshuizen. Samen vormen zij het plan Kavelaars.

Formeel is het gebied niet bestemd voor woningbouw, maar doordat Knoops specifieke doelgroepen als ouderen, jongeren en sociale huurders bedient, is het in principe wel mogelijk. Een gelopen race is het nog niet: behalve de gemeenteraad van Nuenen moeten ook buurgemeenten akkoord gaan. Zij maken onderling afspraken over waar wel en waar niet gemeenten mogen uitbreiden.

Tekst gaat verder onder foto.

Volledig scherm Een schets van het nieuwe wijkje Kavelaars, dat aan de westkant van de wijk Eeneind in Nuenen komt. © Knoops Projectontwikkeling

Knoops zelf was niet aanwezig bij de vergadering, maar is op de hoogte van de bezwaren uit de buurt. In het najaar houdt hij een informatiebijeenkomst waar hij gaat uitleggen hoe onder meer de verkeersstromen in de toekomst moeten gaan lopen.

De Wijkraad Eeneind neemt een neutrale houding aan. Het bestuur erkent dat het plan er mooi uitziet en voorziet in de groeiende vraag naar woningen. Maar de wijkraad heeft tegelijkertijd grote zorgen over de toename van verkeer in het toch al drukke Eeneind.

Ook nog drie distributiecentra en huisvesting arbeidsmigranten

De zuidelijkste wijk van Nuenen ligt tegen snelweg N270 aan en wordt doorkruist door het spoor en de doorgaande weg naar Geldrop. Verder ligt een groot bedrijventerrein tegen de wijk aan. De komende jaren wordt Eeneind verder volgebouwd. Op de planning staan drie distributiecentra op bedrijventerrein Eeneind-West en de bouw van 232 appartementen voor arbeidsmigranten op de plek van de Collse Hoeve.

Hoe mooi het ontwerp voor Kavelaars ook is, menig aanwonende verzuchtte dinsdagavond dat Eeneind ‘wel erg veel voor de kiezen krijgt.’ „We zijn zo'n beetje het afvoerputje van Nuenen”, zo sprak een bewoner.