Nuenen eist ton aan achterstallige huur terug van woonwagenbewoners

Het gaat om huur die sinds 2016 niet meer is betaald aan de gemeente door de bewoners van de twee Sintikampjes in Nuenen en Gerwen. Sommige bewoners weigeren te betalen vanwege achterstallig onderhoud aan de woonwagens, anderen hebben het geld niet. In totaal gaat het om ruim 131.000 euro.

Van het openstaande bedrag scheldt de gemeente overigens 31.000 euro kwijt, omdat zij erkent dat sommige woonwagens in slechte staat verkeren. Daardoor blijft een ton openstaan. De gemeente hoopt met betalingsregelingen de komende jaren de schulden te kunnen innen.

Deel van huurschuld is verjaard

Dit staat te lezen in antwoorden van wethouder Caroline van Brakel aan politieke partij VVD. Die vroeg haar onlangs schriftelijk naar de stand van zaken. De aanleiding daarvoor was dat het ED meldde, dat de gemeente openstaande huurschulden van vóór 2016 niet meer int vanwege verjaring. De gemeente zegt niet om hoeveel geld dat gaat. Wel is in 2017 bekendgemaakt, dat de schulden tot en met 2016 waren opgelopen tot 208.000 euro.

De huisvesting van de Sinti op het Kremersbos (Nuenen) en Bosweg (Gerwen) is al jaren een hoofdpijndossier voor de gemeente. Die besloot in 2017 de locaties over te nemen van woningcorporatie Helpt Elkander, met de bedoeling de kampjes op orde te maken. Naast achterstallig onderhoud is er sprake van illegale bebouwing en bodemvervuiling die aangepakt moeten worden.

Gesprekken tussen gemeente, Sinti en Helpt Elkander verlopen stroef

Daarvan is tot nu toe weinig terechtgekomen. Gesprekken tussen gemeente, Helpt Elkander en Sinti verlopen stroef. De Sinti voelen zich jarenlang verwaarloosd door Helpt Elkander, de gemeente hikt aan tegen de miljoenen die sanering en renovatie gaan kosten. De gemeente verhuurt in totaal 35 standplaatsen en vijftien woonwagens op de twee woonwagenlocaties.

Om die gesprekken over sanering en renovatie niet te frustreren, koos Nuenen er in het verleden voor om de huurachterstanden aanvankelijk onbesproken te laten. Daardoor is een deel van de huurschuld nu dus verjaard.

Corona verhindert verder overleg vooralsnog

Afgelopen september zijn weer gesprekken gevoerd met bewoners van het Kremersbos. Daar zijn nog geen concrete plannen uit voortgekomen. Met de Sinti van de Bosweg stonden ook gesprekken gepland, maar die zijn vanwege corona voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Het proces blijft moeizaam. Over een onderzoek naar de behoefte van het aantal staanplaatsen in de toekomst is ook al discussie ontstaan. De Sinti willen daarvoor een specifiek bureau in de arm nemen, maar de gemeente wil dat op voorhand niet toezeggen.

Verder wil de Vereniging Woonwagenbelangen (waarin de Sinti zijn verenigd) graag aan tafel zitten bij gesprekken tussen de gemeente en de provincie over de toekomst van de woonwagenkampjes, maar dat houdt de gemeente vooralsnog af.