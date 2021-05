Nuenen gaat alsnog aan de slag om het centrum te verfraaien, na tien jaar van weinig resultaten

NUENEN - Wat de afgelopen tien jaar niet is gelukt, moet vanaf nu wel gaan lukken: het centrum van Nuenen verfraaien. Het dorpshart moet compacter, levendiger én mooier worden. Daarvoor is nu iemand ingehuurd.

Voor een klein dorp heeft Nuenen niet te klagen over het centrum. Het dorpshart oogt fraai met al zijn monumenten en het groene Park. Van leegstand is amper sprake. Winkels en horeca volop en - buiten coronatijd - genoeg toeristen die iets van de Van Gogh-sfeer komen proeven.

Toch kan het beter, vinden winkeliers, horeca, gemeente en vastgoedeigenaren. Om te beginnen zou het centrum compacter kunnen. Met andere woorden: ondernemingen zouden iets meer naar elkaar toe moeten kruipen. Zo kan de bezoeker van het centrum vlotter zijn boodschappen doen en tussendoor of achteraf nog iets eten en drinken.

Makkelijker parkeren, meer groen, meer appartementen

Het verkeer is ook een opgave. Nu is het voor automobilisten vaak wat onoverzichtelijk waar zij kunnen parkeren. Dat leidt tot ‘zoekbewegingen’ en dat is hinderlijk voor fietsers en wandelaars in het centrum. Het moet duidelijker worden dat bijvoorbeeld ‘t Oog een parkeergarage heeft, waar altijd wel plaats is. Het centrum mag verder wat groener en er moeten meer appartementen komen voor jongeren en ouderen.

Dit alles wil de gemeente vanaf nu gaan bewerkstelligen. Alsnog, is een beter woord. Want bovenstaande wensen klonken in 2010 al. Toenmalig wethouder Martien Jansen had hiervoor zelfs een plan gemaakt. Daarvan is alleen niets terechtgekomen. Belangrijkste reden: er zijn veel verschillende pandeigenaren. Het is lastig om die tegelijkertijd om tafel te krijgen en niemand was écht aangewezen voor de klus.

Daarom heeft de gemeente Nuenen in januari een onafhankelijke ‘kwartiermaker’ aangesteld. Nienke van Gerwen van adviesbureau BRO heeft zes maanden om de boel op gang te krijgen. Stap één is een plan voor de Parkstraat, de hoofdader in het centrum. Van Gerwen heeft al wat gesprekken gevoerd met pandeigenaren, ondernemers en winkeliers.

Al projecten in voorbereiding, onder meer voor woningen

Bijna de gehele Parkstraat wordt onder de loep genomen, van de hoek met Voirt tot en met het Klooster én de tuin daarachter. Hier is het een en ander al in voorbereiding. Zo komt op de hoek met de Voirt een nieuw pand voor supermarkt Albert Heijn met daarboven ruim veertig appartementen. Aldi heeft onlangs de winkelpassage Parkhof gekocht en opgeknapt. Voor de Kloostertuin zijn architecten een voorstel aan het tekenen voor relatief veel maar wat kleinere appartementen.

Wat de gemiddelde centrumbezoeker op korte termijn gaat merken van deze nieuwe poging om de dorpskern op te knappen, is nog even afwachten. De gemeente Nuenen praat in juli de gemeenteraad bij over wat er tot dan toe is afgesproken over het verfraaien van het centrum.