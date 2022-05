Nuenen gaat opnieuw de fout in met het toestaan van illegale rijbak en stapmolen voor paarden

NEDERWETTEN - De gemeente Nuenen is opnieuw in de fout gegaan door een illegaal geplaatste rijbak en stapmolen voor paarden tijdelijk toe te staan. De zaak komt wéér bij de rechter.

Zo komt er voorlopig geen einde aan de al jaren slepende kwestie. In het kort komt die hierop neer: aan de Soeterbeekseweg 13 in Nederwetten staan een rijbak en stapmolen voor paarden, maar die mogen daar niet staan volgens het bestemmingsplan.

De buren, de eigenaren van Stal De Kim, maken daar al jaren bezwaar tegen. Ze ondervinden hinder van de bouwsels en voelen zich benadeeld, omdat zij zelf geen stapmolen en rijbak bij hun paardenhouderij mogen bouwen.

Quote Stal De Kim heeft al jaren het gevoel dat de gemeente Nuenen de hand boven het hoofd houdt van de familie die naast hen woont

De rechter in Den Bosch gaf hen in juli 2021 gelijk. De situatie kon volgens de rechtbank ‘niet door de beugel’. Ze sommeerde de gemeente Nuenen binnen vier weken op te treden, anders volgde een dwangsom. Nuenen deed dit braaf, maar de eigenaren van de illegale bouwwerken maakten hiertegen bezwaar. Daarop besloot de gemeente afgelopen najaar de dwangsom in te trekken en een vergunning te verlenen voor de bouwsels.

En daar is het opnieuw misgegaan, oordeelde de gemeentelijke bezwarencommissie maandagavond. De gemeente Nuenen had het besluit om de dwangsom in te trekken éérst aan de rechter moeten voorleggen, omdat die beslissing voortvloeide uit het oordeel van de rechtbank in juli 2021.

Nóg een fout van de gemeente

Daarna maakte de gemeente Nuenen nóg een fout. De buren dienden bezwaar in tegen het tijdelijk toestaan van de rijbak en stapmolen, maar de gemeente wees dat af. Ook dat had niet zomaar gemogen, aldus de bezwarencommissie. De beslissing om het bezwaar van de buren af te wijzen, had óók eerst ter beoordeling naar Den Bosch gestuurd moeten worden.

Twee vertegenwoordigers van de gemeente erkenden de fouten gisteren na enig aandringen. Zij zeiden toe beide besluiten snel ter beoordeling naar de rechter in Den Bosch te sturen.

Intussen gaat de bezwarencommissie bekijken of de tijdelijke vergunning voor de stapmolen en rijbak deugt. De commissie was daar maandagavond kritisch over. Immers, de bouwwerken zijn niet toegestaan volgens het bestemmingsplan. De gemeente wil die ‘uit coulance’ toestaan, omdat de eigenaren hebben toegezegd die in de nabije toekomst af te breken.

Saillante afspraak over woningbouw

Saillant is en blijft, dat de eigenaren in ruil daarvoor woningen mogen bouwen op hun perceel. Dat vloeit voort uit een afspraak uit het verleden, waarover ook al menig juridisch geschil is uitgevochten. De buren van Stal De Kim hebben door de gehele gang van zaken al jaren het gevoel dat de gemeente Nuenen de hand boven het hoofd houdt van de familie die naast hen woont. Die aantijging heeft de gemeente altijd ontkend.