Nuenen gaat opnieuw proberen om omstreden woontoren Panta Rhei in het centrum mogelijk te maken

Het vijf verdiepingen tellende appartementencomplex is een omstreden plan in Nuenen. De ‘woontoren’ telt vijf verdiepingen en is zeventien meter hoog. Dat is veel te hoog voor de oude dorpskern van Nuenen, vindt een meerderheid van de politiek en heel veel inwoners.

Eerste kwartaal 2022 aangepast plan op tafel

Het is de vraag hoe zinvol dat is. In 2020 was de gemeenteraad - dankzij oppositiepartijen - nog vóór het plan. Sinds afgelopen voorjaar zijn de partijen in het gemeentebestuur W70, GroenLinks, Natuurlijk Nuenen en CDA in meerderheid tegen hoogbouw in het oude centrum van Nuenen.