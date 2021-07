Nuenen gaf mogelijk te strenge straf aan jongeren die onbedoeld bij illegale autoshow waren

Het is zover: sporthal de Hongerman in Nuenen wordt opgeknapt en uitgebreid

24 juni NUENEN - Sporthal de Hongerman in Nuenen wordt opgeknapt en uitgebreid. Na jaren van discussie is het moment daar: een meerderheid van de politiek stemt in met de klus die de gemeente negen miljoen euro kost en over twee jaar klaar moet zijn.