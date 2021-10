Nuenen: geen extra weg nodig voor verkeer uit nieuwe wijk Kavelaars op Eeneind

NUENEN - Als er tachtig nieuwe woningen komen in het wijkje Kavelaars op Nuenen-Eeneind, is er geen extra verkeersontsluiting nodig. Hooguit een verbrede Molekeslaan.

Dat is het voorlopig oordeel van de gemeente Nuenen. De Wijkraad Eeneind maakt zich zorgen over toenemende verkeersdrukte als er tachtig woningen in de wijk bijkomen. Zij stelde recent aan de gemeente voor, om een extra afslag te maken naar de Geldropsedijk, om verkeershinder voor de huidige bewoners van Eeneind te voorkomen. Ook pleitte de Wijkraad voor een fietsbrug over snelweg N270.

Dat is allebei niet nodig, aldus de gemeente in een brief aan de Wijkraad. Toekomstige bewoners van Kavelaars kunnen prima over de bestaande straten in Eeneind rijden, zonder dat dit tot ‘onacceptabele situaties’ leidt. Dat baseert de gemeente op een onderzoek dat projectontwikkelaar Martien Knoops heeft laten uitvoeren. Uit die studie komt wel naar voren, dat de smalle Molekeslaan wat verbreed moet worden, om schade aan de bermen te voorkomen.

Bouw Kavelaars begint mogelijk over twee jaar

De nieuwe wijk Kavelaars is voorzien even ten zuiden van de N270 op een steenworp afstand van Strandbad Nuenen. Daar, tussen de Mulakkers en de Oude Dijk, is een bonte mix aan woningen voorzien voor jong en oud. Als alles meezit, begint de bouw over twee jaar.

Het plan viel afgelopen zomer niet goed in Eeneind. Veel wijkbewoners en de Wijkraad waarderen het fraaie ontwerp ervan, maar vrezen verstoring van de rustige, groene woonomgeving. De nieuwe huizen leveren waarschijnlijk honderden extra verkeersbewegingen per dag op, terwijl de straten in het gebied relatief smal zijn. Dat geluid was te horen op de laatste vergadering van de Wijkraad in september.

Regio moet nog wel instemmen met plan

De bouw van Kavelaars is nog niet zeker. Niet alleen de gemeenteraad van Nuenen, ook omliggende gemeenten moeten nog toestemming geven voor de uitbreiding. Die is namelijk voorzien op een plek die in principe niet is aangemerkt voor woningbouw. Toch maakt Kavelaars wel kans om gerealiseerd te worden, omdat er huizen komen voor specifieke doelgroepen als ouderen, jongeren en sociale huurders.

De gemeente Nuenen neemt in haar reactie aan de Wijkraad Eeneind wel een andere zorg weg van de wijk. Het gebied ten noorden van Kavelaars, dus pal tegen de N270, is op dit moment niet in beeld om nóg meer huizen te bouwen. Dat idee leefde ook tijdens de laatste vergadering van de Wijkraad.

Op Eeneind leven zorgen over verkeersdrukte enorm. In de wijk komen in de toekomst nog 232 appartementen voor arbeidsmigranten op de plek van de Collse Hoeve en mogelijk drie distributiecentra op bedrijventerrein Eeneind-West. Dat laatste plan is inmiddels omstreden en wordt mogelijk aangepast of verplaatst.