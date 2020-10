Nuenen heeft een nieuwe jongerenhuiskamer

NUENEN - Na twee jaar opent de nieuwe jongerenhuiskamer in Nuenen. Gevestigd in Kringloopwarenhuis Het Goed.

,,Na het afbreken van de locatie op De Luistruik twee jaar geleden hebben we het zonder jongerenhuiskamer moeten doen. Het Goed was vanaf het begin bedoeld als participatiehuis en de gemeente droeg de locatie aan en heeft ook de contacten gelegd met de betrokkenen”, vertelt David Koppe.

Hij is als jongerenwerker één van die betrokkenen. ,,Bij Het Goed hebben ze vanaf het begin meegedacht. Zij vinden het prima dat de locatie breed wordt ingezet.”

De ruimte waar de jongeren onderdak vinden moet worden gedeeld met het Summa College. Leerlingen van de opleiding Dienstverlening Helpende zorg en welzijn doen in Het Goed werkervaring op en krijgen lessen en instructie in de ruimte. Koppe: ,,De betrokken docent vond het prima. We hebben overlegd over de inrichting en elkaars wensen. Wij schuiven de tafeltjes iedere keer aan de kant en aan het einde van de avond weer terug en ieder laat de ruimte achter zoals die is aangetroffen.”

Sobere opening

Corona gooit toch deels roet in het eten. ,,Er is 28 oktober een sobere opening met een praatje van wethouder Ralf Stultiëns en helaas maar een paar jongeren”, legt de andere jongerenwerker Bjorn Pinsel uit. ,,En we ronselen niet actief omdat er niet te veel mensen tegelijk mogen zijn. In de oude huiskamer kwamen er verspreid over de avond 25 tot 40 jongeren binnen. Dat is nu nog te veel. Dat zijn jongeren vanaf een jaar of 15.”

Dat er twee jaar lang geen huiskamer was wil niet zeggen dat het jongerenwerk stil zat. Koppe: ,,We zijn op straat om met jongeren te praten, organiseren sportactiviteiten en maken gebruik van een ruimte bij de scouting. Maar we zijn liever hier, in een eigen ruimte die we nu zelf aan het aankleden zijn met spullen van Het Goed. Hier hoeven we niet te reserveren en agenda’s te checken als je een gesprek wilt voeren.”

Bij de activiteiten die in de huiskamer worden gedaan komen er drie meiden in beeld. Iris van Duppen is acht uur in de week als jongerenwerker aan het werk en organiseert vooral ‘meidendingen’. Ze krijgt daarbij hulp van stagiaires Amira van Iersel en Dana Ali Said. ,,Ze zijn belangrijk”, zegt Pinsel. ,,We hebben hun input nodig. Ze staan dicht bij de jeugd. We geven ze de vrije hand en dat pakken ze goed op. Ze komen met nieuwe ideeën.”

De jongerenhuiskamer is vanaf volgende week twee avonden in de week open. Er zijn altijd ten minste twee jongerenwerkers aanwezig. Koppe: ,,We zijn blij weer een onderkomen te hebben, het is fijn jongeren weer te kunnen bedienen. De inloop hier is een middel om een vertrouwensband te krijgen. En van daaruit werken we verder.”