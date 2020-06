Nuenen hoopt op kermis volgende week

De kermis in Nuenen was dit jaar gepland van 10 tot en met 14 juli. Vanwege het verbod op evenementen door het coronavirus ging niemand er vanuit dat het feest dit jaar kon doorgaan.

Stultiëns zegt dat de gemeente na de persconferentie van premier Mark Rutte vorige week direct contact heeft gelegd met Buro de Kermisgids dat sinds dit jaar de kermisorganisatie verzorgt in Nuenen. Vanwege de aangekondigde versoepelingen zei directeur André Vonk vorige week al dat hij zoveel mogelijk kermissen door wil laten gaan.

Kort dag

,,De organisatie overweegt serieus om alsnog een kermis van de grond te tillen. Het is heel kort dag maar als het nog lukt, werken we graag mee. Kermisexploitanten hebben het al zwaar genoeg gehad. Logistiek is er geen probleem en de vergunning kan ook snel worden geregeld’’, aldus de wethouder.

De meeste onzekerheid ligt volgens hem bij voorwaarden vanuit de veiligheidsregio. De kermisorganisatie is in afwachting van nieuwe regels voor de hele regio. Of er toestemming komt, hangt bijvoorbeeld af van advies van de politie over de openbare orde.