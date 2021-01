Nuenen huisvestte genoeg vluchtelingen in 2020, maar 2021 wordt ‘uitdaging’

NUENEN - Het is Nuenen in 2020 gelukt om voor 22 vluchtelingen met een verblijfsvergunning woonruimte te regelen. Daarmee heeft de gemeente haar achterstand ruim ingelopen, al vreest Nuenen dat het de komende tijd lastiger wordt vanwege de krapte op de woningmarkt.

Dat meldt burgemeester Maarten Houben per brief weten aan de gemeenteraad. Dit jaar moet Nuenen van het rijk 36 zogeheten vergunninghouders onderdak bieden. ‘Dat betekent een behoorlijke stijging’, aldus Houben. ‘Gezien de druk op de woningmarkt en het geringe aantal sociale huurwoningen in Nuenen zal dat een uitdaging worden.’

Nuenen moest in 2020 al een achterstand inlopen. Zo moest het nog 3 personen huisvesten die in 2019 onderdak hadden moeten krijgen. Daarnaast lukte het de gemeente pas in de tweede helft van 2020 het aantal van de eerste zes maanden te behalen. Wel heeft Nuenen over heel 2020 twee voormalige vluchtelingen méér dan per se nodig was onderdak kunnen bieden.

Corona maakte de omstandigheden lastig

De provincie Noord-Brabant, die toezicht houdt op het huisvesten van voormalige vluchtelingen, neemt Nuenen het niet kwalijk dat de gemeente niet snel genoeg heeft weten te handelen. De uitzonderlijke omstandigheden door corona maakten het regelen van voldoende woningen lastig.

Goed nieuws is het daarom, dat eind vorig jaar na lang uitstel groen licht is gekomen om aan het Witte-Hondpad zestien tijdelijke woningen te kunnen bouwen. Maximaal de helft daarvan is bestemd voor voormalige vluchtelingen. De rest is voor doelgroepen zoals alleenstaanden, starters, arbeidsmigranten en studenten.

De tijdelijke woningen zijn in het najaar klaar en mogen tot oktober 2028 blijven staan aan het Witte-Hondpad. Daarnaast bereidt Nuenen de bouw van honderd tot honderdvijftig tijdelijke woningen voor in Nuenen-West. Als alles meezit, staan die noodunits er in het voorjaar van 2022.

Overbrugging voor permanente woningen

De tijdelijke woningen zijn voorzien ten noorden van de Europalaan, tussen tuincentrum Coppelmans en de Dubbestraat. De huizen mogen maximaal vijftien jaar blijven staan. Ze gelden als overbrugging totdat er voldoende permanente sociale huurwoningen zijn bijgebouwd in Nuenen. Bewoners mogen er maximaal twee jaar verblijven.

Nuenen telt met 1650 stuks relatief weinig sociale huurwoningen. Eind 2018 heeft de gemeente afgesproken met woningcorporaties dat zij tot 2028 ruim driehonderd nieuwe gaan bouwen.